Türkiye Jokey Kulübü “Seyisbaşı” kursu gerçekleştirecek
Türkiye Jokey Kulübü, Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde Seyisbaşı (Çalıştırıcı Seyis) kursu düzenleyecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ülkemizde at bakımı ve idmanı hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen kursta Seyisbaşı unvanına sahip olacak kişiler, yarış atlarının sabah idmanının yaptırılması, bakımı, beslenmesi, gezintilerinin yaptırılması ve yarış alanına götürülüp-getirilmesi işinde çalışacaklar.
Kursiyerler için eğitim süresi 3 ay ile 8 ay arasında değişmekte olup, kursiyerlerin başarı/performans/yetenek durumlarına göre eğitim süresi belirlenecek. Kurs yatılı olup, kurs süresince kursiyerlerin tüm eğitim ve iaşe masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanacak.
Başvurular 1 Mayıs – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında, İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezine hafta içi, diğer başvuru merkezlerine ise haftanın her günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacak.
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