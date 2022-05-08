Türkiye SÖZCÜ’den öğrendi ama devlet suspus!

Hizbullah terör örgütünün askeri kanadında yüzlerce cinayet işleyen hükümlü tetikçilerin 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde serbest kalmasını Türkiye SÖZCÜ’nün haberleriyle öğrendi. Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tahliyelerle ilgili gerek CİMER, gerekse Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvurulara yanıt alamadı.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hizbullah'ın cinayet hükümlüsü tetikçilerinin toplu tahliyelerine kamuoyunda tepkiler dinmezken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hukuka aykırı biçimde gerçekleşen tahliyeleri meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Bakan, “Tahliye edilen Hizbullahçılar nerede? Yargılamalar ne oldu” diye sordu.

Tahliyelerle ilgili açıklama yapan Murat Bakan, şunları söyledi:

– Hafıza tazelemek ve uyarmak gerek. Anayasa Mahkemesi 2018'de ‘heyette askeri hakim bulunması yeniden yargılama nedenidir' kararını verdi ve mahkemeler ağır suç hükümlüsü Hizbullahçılar için ‘tahliye' kararları vermeye başladı.

Öyle ki Hizbullah dosyasını uzun süre kesin karara bağlamayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu tercihiyle, ‘uzun tutukluluk' düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle, Hizbullahçıların özellikle hüküm giymiş üst düzey yöneticilerinin özgür kalmasına sebep olmuştu. Gelinen noktada cezaevlerinde hükümlü Hizbullahçı kalmadı. Şimdi ise tahliye sırasının, hükümlü olan tetikçi Hizbullahçılara geldiği görülüyor.

BU CESUR TAVRI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Hizbullah tahliyelerini dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sorduklarını, ancak tahliyelere ilişkin yanıt vermek yerine mevzuatı yazıp tüm yetki ve sorumluluğun yargı merciine ait olduğunu ifade ettiğini belirten Murat Bakan şunları söyledi:

– Yüzlerce insanı vahşice katleden Hizbullah ile ilgili aldıkları bu tasarrufu da, bu ‘cesur' tavrı da anlamak mümkün değil. Tüm bu sorular ve cevapları kamuoyunu ilgilendiriyor.

Abdülhamit Gül'e sorular sorduk: ‘Cinayet, işkence, örgüt yöneticiliği gibi suçlardan mahkûm edilen ancak tahliye edilen Hizbullah hükümlülerinin sayısı kaçtır? Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından askeri hakimin bulunduğu mahkemelerde yargılanmış farklı örgütlerin mensupları olan kaç hükümlü yeniden yargılanma başvurusunda bulunmuştur? Hizbullah hükümlüleri dışında aynı gerekçeyle tahliye edilen farklı örgütlere mensup hükümlü olmuş mudur? Olduysa sayısı kaçtır?

– Sorularımıza yanıt gelmediği gibi, CİMER başvurumuza da bilgi edinme hakkı kanununun ‘Kurum içi düzenlemeler' başlıklı 25'inci maddesi gerekçe gösterilerek cevap verilmemiştir. Yani ya cinayet, işkence, örgüt yöneticiliği gibi suçlardan mahkum edilen Hizbullahçıların kaçının serbest bırakıldığı ve akıbeti kamuoyunu ilgilendirmiyormuş? Ya da bu Hizbullahçıların serbest bırakılması ‘kurum içi düzenleme' yurt içindeler mi yoksa yurtdışına çıktılar mı? Yeniden yargılamalar sonuçlandı mı?

– Bu soruların yanıtını istiyoruz. Hizbullah hükümlüleri dışında aynı gerekçeyle tahliye edilen farklı örgütlere mensup hükümlülerin olup olmadığı soruları da cevaplanmak zorunda. Zira toplumun belleğine korkunç cinayetlerle kazınmış bu terör örgütüyle ilgili her detay, tüm bu sorular ve cevapları kamuoyunu ilgilendiriyor.

İlginizi Çekebilir Polis katili iki Hizbullah tetikçisi serbest

İlginizi Çekebilir 91 kişiyi infaz etmekten mahkum olan 19 tetikçi daha serbest kalmış

İlginizi Çekebilir 91 cinayet, 66 yaralama! O da serbest bırakılmış...

İlginizi Çekebilir 'Batman Kasabı' da serbest bırakılmış...