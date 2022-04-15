Ulaştırma Bakanı İstanbul’dan belediye başkan adayı olacak mı? Yanıt verdi

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'a aday olmak isteyebileceği öne sürülmüştü... Bakan, o iddialara yanıt verdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da düzenlenen iftar programında ulaştırma muhabirleriyle bir araya geldi… Gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacağı iddialarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

*Ben şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’yım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de 24 yıl çalıştım en son bürokrat olarak da en üst seviyede görev alan birisi olarak İstanbul’un tamamını planlamış ve altyapısını çok iyi bilen birisi olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak tüm Türkiye’ye hizmet etme görevi bana verildi.

*Ben onun kutsallığını ve fırsatını bulduğum için ülkemize hizmet etmek adına canla başla çalışıyorum.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin ise İstanbul Boğazında yıllık 40 bine yakın bir gemi trafiği olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

*Haftalarca Marmara Denizinde bekleyen gemiler de var. Bu ticaretin sağlanması, o bekleyen gemilerin azaltılması için bir alternatif su yolu üretmek gerekiyordu.

*Ayrıca bu trafikten dolayı İstanbul Boğazında geçmişte yaşanmış çok önemli kazalar var. Bu risklerin ortadan kaldırılması ve oradaki trafiğin azaltılması ve İstanbul Boğazı’nın İstanbullulara ve Türkiye’ye kalması için bir çalışma yapılması gerekiyordu.

*Bugün 40 bin gemi; ama 2050 yılına geldiğimizde 78 bin geminin bu İstanbul Boğazı’ndan geçmesi mümkün değil.

*O yüzden bu lojistik konularına yön verebilmek ve ticareti hızlandırmak için Kanal İstanbul’u projelendirdik.

*Şu an günlerce bekleyen gemiler önümüzdeki günlerde yıllarda haftalarca beklemeye başlayacak.

*Siz bunu bugün yapmazsanız yarın yapacaksınız; çünkü bu yük gemilerini Marmara Denizi de taşıyamaz artık

* Kanal İstanbul uzun soluklu bir proje ve maliyeti çok yüksek bir proje. Genel bütçeye yük olmadan projeyi yapmak için finansal modeller üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor

*Şu anda Kanal İstanbul için hem demir yolu hem de kara yolu çalışmalarımıza başladık.

‘ALTERNATİF BİR SU YOLUDUR’

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’a ilişkin muhalefetten gelen bir takım eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise, şunları söyledi:

Kanal İstanbul’un önemi daha da arttı. Kanal İstanbul’un yapımını eleştirenler bu işi sadece bir emlak rant dedikodu siyasetine dönüştürüp karalamaya çalışıyor.

*Biz burada küresel bir lojistik hareketten bahsediyoruz. Gemi hareketlerinden, gemi sayılarından bahsediyoruz.

*Çünkü bu alternatif bir su yoludur. Olması gereken bir projedir. O yüzden dedikodu siyasetine alet edip sadece bir emlak rant projesi olarak göstermek sadece onların basitliklerini gösterir. Söylediğim gibi biz ulaşım projelerine çok ciddi şekilde başladık.

*Özellikle demir yolu tarafında Kanal İstanbul’un altından geçecek olan Halkalı-Ispartakule demir yolu projesine başladık.

*Yine Sazlıdere Köprüsü’yle Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy Otoyolu Projesini Kanal İstanbul’a göre projelendirerek başlandı ve çalışmaları devam ediyor.

UKRAYNA’DAN YARALILARIN TAHLİYESİ

Karaismailoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadenizde kalan Türk gemilerine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

*Savaşın ilk gününden itibaren gözümüz kulağımız bölgede. Özellikle Milli Savunma Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda önemli gelişmeler oluyor.

*Rusya’nın kontrolünde olan Azak Denizi’nde olsun, Kireç Boğazında olsun; orada bekleyen Türk gemileri zaten haftalar önce Türkiye’ye dönmüştü. Ama şu an Ukrayna’nın Karatenizdeki sahilinde bekleyen 22 tane gemimiz var.

*Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200ün üzerinde mürettebat vardı. Bunların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var; ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar, gemiyi terk etmek istemiyorlar.

*Ve o gemilerde de oldukça yük var. Tahıldan ayçiçek yağına kadar yük var ve gemi sahipleri de tedirginler ve bekliyorlar. Biz de sürekli teyakkuz halindeyiz.

*Bir gelişme olacak diye ümitle bekliyoruz. Hem Rusya tarafı hem de Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor.

*Orada Türkiye’nin dışında başka ülkelerin de gemileri var. Bölgede kalan 100 tane gemi var. Bir an önce bunların kurtarılması lazım.

DENİZDEKİ MAYINLARIN YARATTIĞI ENDİŞE…

Karaismailoğlu, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle İstanbul açıklarına kadar gelen mayınlarla ilgili soru üzerine de, “Mayınlara ilişkin iki taraf farklı şeyler söylüyor; ama o mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına kadar gelmesi mümkün değil. Çünkü Ukraynadaki mayınların serbest bırakılması bize garip geliyor. O yüzden sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Tabi bu da bir endişe yaratıyor. O yüzden riskli bölge olarak gözüküyor. Bu, sonuçta oradaki ticareti etkileyen bir faktör. Ama bu savaş ortamından dolayı bazı belirsizlikler var. İnşallah savaşın bitişiyle de birlikte bunlar kısa sürede ortadan kalkacak” diye konuştu.

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