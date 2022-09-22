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Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı

Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü.

Yayınlanma: 13:49 - 22 Eylül 2022 Güncellenme:
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Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı. Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek. (DHA)

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