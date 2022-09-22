Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü.
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı. Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek. (DHA)