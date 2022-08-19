Özdağ: Son 1 ayda 1481 Afgan’a daha Türk vatandaşlığı verildiğini gösteriyor

İçişleri Bakanı Soylu'nun dün katıldığı canlı yayında paylaşılan 'Türk vatandaşlığı kazananlar' bilgilendirmesinde "Afganistan uyruklu 39 bin 294 kişi" yazmasıyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ bir paylaşım yaptı. Özdağ, "Soylu’nun açıklaması son 1 ayda 1481 Afgan’a daha Türk vatandaşlığı verildiğini gösteriyor" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün katıldığı canlı yayında ekrana yansıtılan bilgilendirmede ‘Türk vatandaşlığı kazananlar’ bölümünde “Afganistan uyruklu 39 bin 294 kişi”, “Suriye uyruklu 211 bin 908 kişi” ifadeleri yer aldı.

ÖZDAĞ: SOYLU'YA TEŞEKKÜR EDERİM

Canlı yayındaki bilgilendirmenin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Özdağ, şunları belirtti:

* “22 Temmuz 2022'de açıkladığım ve nüfus idaresi genel müdürlüğünün yalanladığı rakamlar: 64 bin 540 Irak, 56 bin 385 İran, 54 bin 327 Afrika ülkelerinden, 13 bin 327 Pakistan, 37 bin 813 Afganistan, 3 bin 716 Mısır, 14 bin 928 Azerbaycan, 3831 Özbekistan, 4 bin 782 Türkmenistan, 1 847 Ermenistan, 321 Birleşik Arap Emirlikleri, 437 Suudi Arabistan, 563 Ürdün vatandaşına Türk vatandaşlığı verilmişti.

* Soylu'nun açıklaması son 1 ayda 1481 Afgan'a daha Türk vatandaşlığı verildiğini gösteriyor. S. Soylu'ya teşekkür ederim.”

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