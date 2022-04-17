Ümit Özdağ: Türk milletinden çalınan paraları geri alacağız

Zafer Partisi tarafından İstanbul’da düzenlenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Yaşlılık Aylığı Sorunu Çalıştayı’nda, AKP’nin 20 yıldır neden EYT sorununu çözmediği rakamlarla anlatıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Zafer Partisi olarak, milletimizin parasını çaldırmayacağız, üreteceğiz, ülkemizdeki tüm sığınmacı ve kaçakları ülkelerine geri yollayacağız. Türk milletinden çalınan paraları yurtdışından geri getirip, Türk halkına geri vereceğiz" diye konuştu.

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Zafer Partisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Yaşlılık Aylığı Sorunu Çalıştayı, düzenledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Zafer Partisi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih Zeki Altun, “Bugün 23 yıldır göz ardı edilmiş önemli bir konuyu ele almak ve beraberce çözüm yolları aramak için bir araya geldik. 23 yıllık sürede gördük ki, hükümet kâr etmek için, vatandaşının zarar etmesine sebep olan politikalar üretmeye, vatandaşlarını mağdur etmeye devam ediyor. Zafer Partisi iktidarında Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, devletin vatandaşın kazancından keserek kâr ettiği değil, kâr eden diğer kurumlar vasıtasıyla vatandaşına destek olduğu bir sistemi inşa edeceğiz” dedi.

“SİYASETİN YARATTIĞI EYT SORUNUNU YİNE SİYASET ÇÖZMELİ”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, kamuoyunda büyük bir farkındalık yarattıklarını vurgulayarak şunları söyledi;

*EYT mağduriyeti, bugün toplumun tüm kesimleri tarafından bilinen tanınan ve acil olarak çözülmesi gereken toplumsal bir sorundur. Dünyanın hiçbir ülkesinde eşi benzeri olmayan bir problemdir.

*Çünkü dünyanın hiçbir yerinde çıkarılan bir yasa, kamu yararına değilse kanunlaşamaz. Yıllarca çalışıp daha maaşını cebine koymadan tıkır tıkır vergisini peşin ödeyen emekçinin, emeklilik haklarının gasp edilmesi ise asla kamu yararı şeklinde açıklanamaz.

*Anayasa Mahkemesi’nde açılan hak ihlali davalarında ise mahkemenin, emekliliği “kazanılmış bir hak” değil de “kazanılması için beklenen bir hak” olarak ifade ederek karar vermesi ve bu konuda açılan davaları düşürmesi de bize göre hukuki bir karar değil zamanın şartlarına göre alınmış sadece siyasi bir karardır.

*Özetle EYT problemi siyaset eliyle yaratılmış bir problem olduğu için beklentimiz yine siyaset eli ile çözüme kavuşturulmasıdır.

“TÜRK MİLLETİNDEN ÇALINAN PARALARI GERİ ALACAĞIZ”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, EYT'lilerin yıllardır verdiği mücadelenin, gelecekte toplumsal hak arama mücadelesi örneği olarak ders kitaplarında anlatılacağını söyleyerek, Zafer Partisi'nin EYT'lilerin yanında olduğunu söyledi. Ümit Özdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

*Türkiye zengin bir ülke, insanlarımız çalışkan insanlar, iş insanlarımız girişimci ve üretken. Buna rağmen ülkemiz fakir, insanımız fakir. Demek ki soyuluyoruz. Çünkü bir ülke zengin ama insanları fakirse bunun bir tek anlamı vardır; o ülke soyuluyor demektir. Bugün EYT’lilerin hak arayışlarına ekonomik gerekçeleri düşünerek karşı çıkanlar, dünyaya en fazla insani yardımı yapmakla övünenlerdir.

*2002-2022 arasında dünyanın farklı ülkelerine harcanan para, 72 milyar 242 milyon dolardır. Bu para Türkiye’de Türk halkının sorunlarını çözmek için harcansaydı, bugün EYT diye bir sorunumuz olmazdı.

*Bu paranın bir miktarı çiftçilerimizin borçlarının ödenmesi için ayrılsaydı, çiftçilerimiz tarım yapmayı bırakmaz, yeniden üretim içerisinde olurlardı. Biz borç alıp yardım yapıyoruz. Sonra da dönüyorlar EYT’lilere diyorlar ki size para yok. Neden? Çünkü Uganda’ya harcadık. Size para yok. Neden? Yemen’e harcadık.

*Ve yine Türk Milleti'ne para yok, kusura bakmayın çünkü Suriyelilere harcadık. Türkiye’de yaşayan Türkler de insan, onlar da insani yardımdan istifade etmeli. Bu ülkeye hizmet ettiler, bu ülke için çalıştılar, vergi ödediler ve çıkan yasalara da uyudular. Şimdi haklarını istiyorlar ve bu hakkı devlet vermek durumunda.

*Zafer Partisi olarak, toplumun gündemine 7 aydan beri bütün elimizdeki imkan ve kabiliyetleri kullanarak ve büyük ambargolara rağmen tüm sorunlar için çözüm önerilerimizi getirmeye çalışıyoruz. Zafer Partisi olarak, milletimizin parasını çaldırmayacağız, üreteceğiz, ülkemizdeki tüm sığınmacı ve kaçakları ülkelerine geri yollayacağız.

*Türk milletinden çalınan paraları yurtdışından geri getirip, Türk halkına geri vereceğiz ve Türk halkının hak ettiği refahı tekrar yaşayacağı, adaleti tekrar yaşayacağı, liyakatin tekrar ön plana çıkacağı bir döneme gireceğiz. Biz buna Atatürk Türkiyesi diyoruz.

EYT SORUNU NEDEN ÇÖZÜLEMEDİ?

Çalıştay konuşmacılarından Sosyal Güvenlik Uzmanları Mehmet Akif Cenkci, Mustafa İşcan ve Vedat İlki 1999 yılından günümüze uzanan EYT sorununun bugüne kadar neden çözülemediğini yaptıkları sunumlarla anlattı.

Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Alagöz ise hükümetin, “yok” dediği paranın nerelere harcandığını kalem kalem gözler önüne serdi.

Prof. Dr. Mehmet Alagöz, “EYT için yok denilen paralar, ne yazık ki yatırıma dönüşmedi. Dışarıdan da borçlanılarak Suriyelilere harcandı. Yani EYT'lilerin parası, Türk halkının parası buralara harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Türkiye'de EYT sorununu çözebilecek tek bir siyasi irade vardır. O da Türk devletini, Türk Milleti'ne geri vereceğiz diyen sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ ve onun kurmuş olduğu Zafer Partisi'dir” dedi.

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