Ürküten açıklama: İntihar eden çiftçi sayısı artıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, geçtiğimiz salı günü yaşanan zirai dondan sonra zararı yerinde inceleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e açıklamada bulunan Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, son üç yıl içerisinde borçları sebebiyle intihar eden çiftçi sayısının 20 olduğunu ifade etti. Ülgen, bu yıl sayının artmasından korktuklarını belirtti.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye'de üzüm üretiminin yüzde 85'ini karşılayan Manisa'nın bazı ilçelerinde geçtiğimiz salı günü yaşanan ani don olayı bağları olumsuz yönde etkiledi. Don olayı sebebiyle yeni filizlenmeyen bağların bazıların yüzde 70 oranında, bazı bağlarda ise yüzde 80 oranında zarar yaşandı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, zirai don olayının en çok etkilediği Sarıgöl ilçesindeki bağlarda incelemede bulunarak yaşanan zararı yerinde inceledi. İnceleme sırasında CHP'li Başevirgen'in yanında yer alan Sarıgöl İlçe Başkanı Ali İhsan Ülgen yaptığı açıklama ile hem artan girdi maliyetlerinin hem de bu hafta içinde yaşanan don olayının üretici üzerinde yaşattığı olumsuzlukları gözler önüne serdi.

“VERDİKLERİ DESTEKLE 1 LİTRE MAZOT ALINAMIYOR”

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen CHP'li vekile yaptığı açıklamada, ilçedeki bağların büyük bir kısmının don sebebiyle zarar gördüğünü, artan girdi maliyetleri sebebiyle beli bükülen üzüm üreticisinin bu yıl büyük zarar göreceğini dile getirdi.

Devletin milli bütçesinin yüzde 1'lik payının çiftçiye ayrılması gerektiğinin altını çizen Ziraat Odası Başkanı Ülgen şu ifadelere yer verdi:

“Devletin milli bütçesinin yüzde 1'i çiftçiye ait değil mi? Bizim hakkımızı devlet vermesi lazım. Bizim paramızı isteyin. Mazot ve gübre olmak üzere dönüm başı toplam 20 lira destek veriliyor. Ne kadar komik bir rakam.

Verdikleri destek bir litre mazot parası bile etmiyor. Beş kilo yaş üzümden bir kilo kurum üzüm alınıyor. Artık bir kilo kuru üzümün parası 1 litre mazot parası bile etmiyor. Bu tarım batmış. Bu siyasetçileri anlamıyorum. Cumhurbaşkanını kapatmışlar saraya, adama doğru bir şey anlatmıyorlar sanırım. Cumhurbaşkanı ile aynı yaştayız. Ben kaç yıllık oda başkanıyım, kendisinde bu ülkenin kaç yıllık Cumhurbaşkanı. Bizimle görüşsün. Niye görüşmüyor.”

“BORCUNU ÖDEYEMEYEN ÇİFTÇİ İNTİHAR EDİYOR”

Oda başkanı Ülgen açıklamasının devamında, artan girdi maliyetleri sebebiyle üreticinin borçlarını ödeyemediğini borçlarını ödeyemeyen çiftçinin bunalıma girerek intihar ettiğini ifade etti.

Başkan Ülgen yaşanan ürkütücü tabloyu şu sözlerle dile getirdi: “Üretici artık borcunu ödeyemez hale geldi. A bankasından borç alıp B bankasına ödüyor. Yani borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Son 3 senedir borçları yüzünden ilçemizde 20 çiftçi intihar etti. Bu senede de artabilir.

Bunun endişesi içerisindeyiz. Çünkü bu sene geçtiğimiz yılla göre daha ağır. Eğer Sarıgöl'de ilaç ve gübre bayileri çiftçiye veresiye vermese bağlar artık bakılacak halde değil. Kimse ilaç atamaz. Herkes veresiye çalışıyor.

Bu memleket bitti artık. Çok üzülüyorum. Yıllardır çiftçiyiz bu yıl böyle bir şey görmedim. Şu anda Sarıgöl'de bağların yüzde 95'i bankalara ipotekli. Benim bağım bile ipotekte. Sadece bankalara çalışıyoruz. Bağları satsan bankaları olan borç bile ödemez.”

“BORCU BORÇLA KAPATMAKTAN BIKTIK”

Ziyarette don olayı sebebiyle bağının yüzde 70'nin zarar gördüğünü ifade eden üzüm üreticisi Nevzat Balcı ise, bu sene bağından çok düşük verim alacağını belirterek,

“18 dönümlük bağımda yüzde 70 zarar var. Geri kalanında ne olacağını da bilmiyorum. Bu yıl parasızlıktan TARSİM'e dolu için sigorta yaptırabildim. Soğuk için sigorta yaptıramadım. Bu nedenle yaşanan zarardan dolayı sigortadan bir kuruş para alamayacağım.

Bu sene gübre bile alamadım. İmkansızlıktan gübre atamadım. Bankadan aldığım kredilerle geçimimi sürdürmeye çalışıyorum. Bağ ne kadar benim gibi gözükse de bankaya ipotekli. Yani ben kendi bağımda şuanda çalışan konumdayım. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Bizim kaderimiz bu mu? Borcu borçla kapatmaktan bıktık.”

5 BİN DEKARLIK ALANDA ZARAR VAR

Sarıgöl ilçesinde don vuran alanlarda inceleme yaptıktan sonra açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, don sebebiyle 5 bin dekarlık bağ alanını zarar gördüğünü ifade etti.

Başevirgen, don sebebiyle bağları zarar gören üreticilere acilen destek verilmesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Sorduğumuz zaman bize ‘Üreticinin yanındayız. Destekliyoruz' diyen iktidar temsilcileri şimdi neredeler? Girdi maliyetlerinin altında ezilen, hatta intihar eden üreticileri şimdi de don vurdu. Sarıgöl ilçesinde 5 bin dekarlık bağ alanında zarar var. Üretici bu yıl mahsul alamayacak. Ama bankalara borçları devam ediyor.

Yüzlerce üretici ise primlerin yüksek olması sebebiyle sigorta bile yaptıramamış. Şimdi hiçbir çiftçi para alamayacak. Peki bu zararı kim karşılayacak. Çiftçiyi bu bataktan kim kurtaracak. Milli gelirin yüzde 1'ini çiftçiye vermesi gereken iktidarın üreticilere sahip çıkması lazım. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi konusunda mutlaka çare üretilmesi gerekiyor.”

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