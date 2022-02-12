Üstü kirli diye ambulansa binmek istemeyen işçi konuştu

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burkmuştu. Bakan Koca’nın paylaştığı 32 yaşındaki işçi konuştu.

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Gaziantep'te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemediği anların görüntüsü herkesi duygulandırmıştı.

BAKAN KOCA PAYLAŞMIŞTI

İşçinin bu hareketine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da duyarsız kalmadı. İşçinin yaralı haldeyken gösterdiği ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırırken, Bakan Koca o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, “Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaparken, 32 yaşındaki yabancı uyruklu Avad İsa isimli işçi, hassasiyetinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

“ÜSTÜN KİRLİ OLDUĞU İÇİN BİNMEK İSTEMEDİM”

Avad İsa, “Biz İnşaatın üstündeydik. İnşaat çöktü ve bazı arkadaşlarım yaralandı. Çok şükür benim bir şeyim yoktu. Üstüm çamur, beton olmuştu. O an ambulans geldi ve benim binmemi istediler ancak üstüm kirli olduğu için binmek istemedim. Gösterdiği hassasiyetten dolayı Bakan Koca'ya çok teşekkür ederim. Ambulans, İtfaiye hepsi tam zamanında geldi. Allah herkesten razı olsun. Hastanede yapılan kontrolde bir şeyim olmadığını anlaşıldı. Çok şükür” diye konuştu. İHA

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