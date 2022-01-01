Vali Aydoğdu, polis ve jandarmaya elleriyle baklava yedirdi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıla dakikalar kala denetime çıkarak sürücülere çikolata ikram edip polise kendi elleriyle baklava yedirdi.

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Aksaray'da yeni yıla dakikalar kala Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya ile birlikte Aksaray Ankara ve Adana Karayolundaki uygulama noktalarını ziyaret etti.

Burada polis ve jandarma ekiplerinin bir bir yeni yılını kutlayan Vali Aydoğdu, noktada bulunan soba üzerinde kendi elleriyle kestane pişirip tepside ekiplere ikram etti. Yoldan geçen araçları da durdurarak sürücü ve yolcuların yeni yılını kutlayan Vali Aydoğdu, vatandaşlara çikolata ikramında bulundu.

Ardından diğer uygulama noktasına geçen Vali Aydoğdu, burada da baklava ikram ettiği polis ve jandarmaya kendi elleriyle baklava yedirdi.



NÖBETTE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Burada doğum günü olan Polis Memuru Nusret Gedik'in (52) ailesi polis memurunun görev yerine gelerek araç kaputu üzerinde doğum günü sürprizi yaptı.

Mumları yanan pastayı Vali Aydoğdu ile birlikte üfleyen polis memuruna yine Vali Aydoğdu kendi elleriyle pasta yedirdi. Ardından noktaya geçen Vali Aydoğdu, saatler 00.00'ı gösterdiğinde polis ve jandarma telsizinden anons ederek emniyet ve jandarma teşkilatının yeni yılını kutladı.



“İNŞALLAH 2022 DAHA İYİ VE HUZURLU OLUR”

Ardından bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, “ 2022 yılının sizlere, bizlere, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 2022 yılı, 2021 yılından daha iyi, daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu olur. Burada yapmamız gerekenlerden en önemli şey şu gerçekten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti etik stratejik konumda. Biz hep birlikte bu cennet ülkemizi daha güzel, daha iyi, daha yaşanabilir hale getirmek için elbirliği ile inşallah çalışacağız. ” diye konuştu. İHA



İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ POLİSİ DENETLEDİ

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Fatih de, Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Adnan Menderes Bulvarı’nda denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Polis ekipleri de ziyarete gelen Aktaş’a lokum ikram etti

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