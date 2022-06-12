Valilikten Selahattin Çelik’in ölümüne ilişkin açıklama

İstanbul Ataşehir’de dün 15 yaşındaki Selahattin Çelik’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, “Bölgede yapılan çalışmalarda olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerimizce yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul Ataşehir'de, dün Afganistan uyruklu kişilerin saldırısına uğradığı ve kaçmak isterken aracın altında kaldığı iddia edilen 15 yaşındaki Selahattin Çelik'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından da bir açıklama yapıldı.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİKLERİ BELİRTİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “Ataşehir ilçemizde dün meydana gelen trafik kazası neticesinde “Taksirle Öldürme” olayı ile ilgili olarak (2) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Kazayla ilgili olarak; trafik kazasını yapan (1) şahıs adli kontrolle serbest bırakılmış, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu (1) şahıs ise tutuklanmıştır.

* Daha sonra bölgede yapılan çalışmalarda olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerimizce yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

HALK SOKAĞA ÇIKIP SLOGAN ATTI

Dün akşam saatlerinde İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesi’nde gerçekleşen olayın ardından bölge halkı sokağa dökülmüş, “Türkiye’de yabancı istemiyoruz” sloganları atmıştı.

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