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Vatandaşı terör örgütü yalanı ile 650 bin TL dolandıran çete yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir vatandaşı “FETÖ/PDY soruşturmasında adınız geçiyor. Para yatırmanız gerekiyor" iddiasıyla 650 bin lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yaşar ANTER
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Vatandaşı terör örgütü yalanı ile 650 bin TL dolandıran çete yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan bir kişinin telefonda kendisini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcıların “FETÖ/PDY soruşturmasında adınız geçiyor. Para yatırmanız gerekiyor” yalanıyla dolandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Dolandırıcıların verdiği banka hesabına 650 bin lira yatıran kişinin, dolandırıldığının farkına vardıktan sonra Milas Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi olması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde olayla ilgili 4 şüphelinin bulunduğu İstanbul, Kırklareli ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak Milas'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

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