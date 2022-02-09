Vatandaşla Kaftancıoğlu arasında dikkat çeken diyalog

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu Sultanbeyli'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti. "Türkiye'ye İki tane lider geldi. Biri Tayyip, biri de Atatürk" diyen vatandaş, "Atatürk ülkeyi kurdu, yaptı. O (Erdoğan) sattı, bitirdi. Ne yapıldıysa hepsini sattı ve alkışlandı." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün gerçekleştirdiği yüksek elektrik faturalarına yönelik basın açıklaması sonrası Sultanbeyli’nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Kaftancıoğlu’nun, bir seyahat acentesindeki bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti.

“ATATÜRK ÜLKEYİ KURDU, O SATTI BİTİRDİ”

‘Türkiye’ye iki tane lider geldi’ diyen vatandaş şu ifadeleri kullandı:

*Biri Tayyip, biri de Atatürk. Atatürk ülkeyi kurdu, yaptı. O satıyor. Sattı, bitirdi. Ben çocuklarımı göremiyorum. Kızım üniversite okuyor, para gönderemiyorum. Ne yapıldıysa hepsini sattı ve alkışlandı. Ne yaptı? Kaç tane fabrika yaptı?

*Çocuğum benden hesap soruyor. Diyor ki, ‘Baba, kaç para maaş alıyorsun?’ Ben diyorum ki, ‘3 bin 800 lira maaş alıyorum.’ Diyor ki, ‘bin lirası benimdir’ Ee başka ne var zaten, elektrik faturasıdır, şeydir.

*Elektrik parası Doğu ve Güneydoğu’da nasıl yapılıyor biliyor musun? 600 lira kesiyor diyor ki, ‘300 TL ben sizden almıyorum’ Bu dönemde dolar 18-20’ye yaklaştı.

*Kendi yandaşları biliyor ya… Bir şekilde paraları şey ettiler, ondan sonra sattı, olan fakir fukaraya oldu.

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