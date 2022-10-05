Veterinerler de zor durumda

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydın, SÖZCÜ’ye konuştu. Baydın ‘’Yüksek enflasyon sonucu maliyetler giderek yükseliyor’’ dedi.

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Cem YILDIRIM

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydın, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. Baydın ‘'Yüksek enflasyon sonucu maliyetler giderek yükseliyor. İş yerlerini kapatan veya devreden çok sayıda meslektaşımız var. Evcil hayvan sahipleri de ekonomik sıkıntıdan etkilendi'' dedi.

‘'Hayvancılık sektöründeki veteriner hekim meslektaşlarımız zor durumdalar. Artan maliyetler hem üreticileri, besicileri hem de klinisyen veteriner hekimleri zorluyor. Buna bağlı olarak mazot fiyatları ve yem fiyatlarındaki artış da var. Bu da doğal olarak büyükbaşla ilgilenen veteriner hekimleri sıkıntıya soktu. Artık dişi hayvanların da kesildiğini görüyoruz. Bu hayvancılık için çok kötü bir durum ve süreç böyle giderse bırakın eti, içecek süt, yiyecek peynir bulmakta zorlanacağız.

İLAÇ FİYATLARI YÜKSELDİ

İlaç fiyatlarında oldukça yüksek artışlarla karşı karşıyayız. Özellikle bundan önce yılda bir kez zam alan ilaçlar ve mamalar artık günümüzde yılda 3-4 kez zam alıyor. Ortalama üç ayda bir firmalardan zam açıklaması geliyor. Anestezi ve ağrı yönetiminde kullandığımız ilaçların fiyatları da 4 bin liraya yaklaştı.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DE ŞİKÂYETÇİ

Hasta sahiplerimiz fiyatlar konusunda şikâyetçi. Karşılamakta zorlanıyorlar. Önceden aşı ve uygulamalarını düzenli yaptıran hayvan sahipleri, şimdi hasta olmadığı sürece kliniğe dahi gelmiyor. Bu da meslektaşımızın ekonomisine yansıyor. Veteriner hekimler olarak biz sağlığın her yönünde varız. Özellikle hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve toplum sağlığında aktif rol alan tek meslek grubuyuz. Maalesef sağlık sınıfında sayılmıyoruz. Sağlıkta şiddet yasasına da alınmadık. Geçen hafta Kırıkkale’deki bir meslektaşımız saldırıya uğradı''

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