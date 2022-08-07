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Yabancı uyruklu çevredekileri korkuttu, dayağı yedi

Şanlıurfa'da elindeki jiletle kendine zarar veren ve çevredekileri korkutan yabancı uyruklu Hasan Zahit El Mıhlis (25), bölgedekiler tarafından dövüldü. Mıhlis, daha sonra polise teslim edildi.

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Yabancı uyruklu çevredekileri korkuttu, dayağı yedi

Olay, öğe saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan Zahit El Mıhlis, elindeki jiletle cadde üzerindeki ATM’den para çekenleri korkuttu.

DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

Kısa süreli panik yaşayanlar durumu polise bildirirken, Mıhlis elindeki jiletle kendine zarar verdi. Bu sırada etrafındaki bazı kişiler jiletli Mıhlis’i darbedip, etkisiz hale getirerek ihbarla gelen polise teslim etti.

Hasan Zahit El Mıhlis, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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