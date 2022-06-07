Yağışlı ve serin hava İstanbul’da 10 gün etkili olacak

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Serin ve yağışlı havanın İstanbul’da 10 gün gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un tahminlerine göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da serin havanın 16 Haziran'a kadar sürmesi, sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri dışında hafta boyunca mevsim normallerinin 1-3 derece altında, 22-25 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde görülen yerel yağmurların, yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. 17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

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