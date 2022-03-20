Yalı projesinin sahibinden Cübbeli açıklaması: Fikriyatı açısından ortak bir noktamız yok

Vesen Yapı’nın sahibi Muhittin Palazoğlu “Cübbeli’nin dünürü Palazoğlu ailesinden bakanlık arazisine yalı projesi!” haberimizle ilgili açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Cübbeli'nin dünürü Palazoğlu ailesinden bakanlık arazisine yalı projesi!” başlıklı haberle ilgili olarak Vesen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Muhittin Palazoğlu’dan açıklama geldi.

“İSMİMLE BERABER ANILMASINI KABUL ETMİYORUM”

Açıklamada “Öncelikle haberde belirttiğiniz üzere kardeşimin Vesen Yapı ile hiçbir ortaklığı bulunmamaktadır. Buna rağmen kamuoyunda tanınmış bir kişi olan kardeşimin kayınpederiyle projemiz arasında nedensellik bağı kurma gayretlerinizi esefle kınıyorum. Ben ismi geçen şahsın ifade ettiğiniz gibi dünürü de değilim. Dünya görüşü, duruşu ve fikriyatı açısından da bir ortak noktamız bulunmamakta. Kardeşimin kayınpederinin şirketimizle veya projemizle maddi veya manevi bir bağı olmamasına rağmen, attığınız başlıkta projemizle ilişkilendirmeye çalışmanızı, aynı içerikte şirketimin ve benim isimlerimizin beraber anılmasını kabul etmiyor ve ivedilikle düzeltmenizi rica ediyorum” denildi.

“SAĞLIKSIZ AĞAÇLAR İZİN ALINARAK UZAKLAŞTIRILDI”

Açıklamada, arsanın imar planlarının 2020 tarihinde iptal edildiği, plansız kalan alan için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni bir plan onaylandığı ve bu planın halen yürürlükte olduğu kaydedildi. Arsa üzerindeki ağaçlarla ilgili de açıklama yapıldı. Uzman orman mühendisleri tarafından “Ağaç Röleve Plan ve Raporu” hazırlandığı aktarılarak “Projemizin mimari konsepti hazırlanan bu rapor ışığında, ağaç varlığı içerisindeki taşınamayacak ağaçları muhafaza edecek şekilde tasarlanmıştır. Daha sonra ağaç özelliklerine göre sağlıksız, dikili kuru veya kokar ağaç gibi istilacı türler yine uzmanlarınca kararlaştırılarak ve Orman Bakanlığı izni ile tapulu kesim tutanağı düzenlenerek alandan uzaklaştırılmıştır. Geriye kalan sağlıklı ve nitelikli taşınabilir ağaçlar ise saha içerisinde yeni yerlerine tüm teknik detayları uygulanarak nakledilmiştir” denildi.

İlginizi Çekebilir Cübbeli'nin dünürü Palazoğlu ailesinden bakanlık arazisine yalı projesi!