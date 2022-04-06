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Yeni büyükelçiler atandı… Bakan yardımcısı büyükelçi oldu

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu

Yayınlanma: 10:29 - 06 Nisan 2022 Güncellenme:
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Yeni büyükelçiler atandı… Bakan yardımcısı büyükelçi oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:

Hırvatistan: Yavuz Selim KIRAN

Belçika: Bekir UYSAL

Letonya: Şule ÖZTUNÇ

Finlandiya: Deniz ÇAKAR

İsveç: Yönet Can TEZEL

Danimarka: Rıza Hakan TEKİN

Meksika: İlhan Kemal TUĞ

Avusturya: Levent ELER

Fas: Ömer Faruk DOĞAN

Güney Kore: Salih Murat TAMER

Ekvator Ginesi: Adnan KEÇECİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Hüsnü Murat ÜLKÜ

Pakistan: Mehmet PAÇACI

Estonya: Başak TÜRKOĞLU

Gine-Bissau: Ali Sait AKIN

Namibya: Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN

El Salvador: Gül BÜYÜKERŞEN

Gürcistan: Ali Kaan ORBAY

Bolivya: Ertan YALÇIN

Kamboçya: Ülkü KOCAEFE

Zimbabve: Berna KASNAKLI VERSTEDEN

Kenya: Subutay YÜKSEL

Venezuela: Naci Aydan KARAMANOĞLU

Sudan: İsmail ÇOBANOĞLU

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