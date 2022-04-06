Yeni büyükelçiler atandı… Bakan yardımcısı büyükelçi oldu
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:
Hırvatistan: Yavuz Selim KIRAN
Belçika: Bekir UYSAL
Letonya: Şule ÖZTUNÇ
Finlandiya: Deniz ÇAKAR
İsveç: Yönet Can TEZEL
Danimarka: Rıza Hakan TEKİN
Meksika: İlhan Kemal TUĞ
Avusturya: Levent ELER
Fas: Ömer Faruk DOĞAN
Güney Kore: Salih Murat TAMER
Ekvator Ginesi: Adnan KEÇECİ
Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Hüsnü Murat ÜLKÜ
Pakistan: Mehmet PAÇACI
Estonya: Başak TÜRKOĞLU
Gine-Bissau: Ali Sait AKIN
Namibya: Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN
El Salvador: Gül BÜYÜKERŞEN
Gürcistan: Ali Kaan ORBAY
Bolivya: Ertan YALÇIN
Kamboçya: Ülkü KOCAEFE
Zimbabve: Berna KASNAKLI VERSTEDEN
Kenya: Subutay YÜKSEL
Venezuela: Naci Aydan KARAMANOĞLU
Sudan: İsmail ÇOBANOĞLU