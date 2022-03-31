Yenişehir Belediye Başkanlığı iş yeri kiraya veriyor

Yenişehir Belediye Başkanlığı'na ait 50 m² iş yeri ihale ile kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Yenişehir Belediyesine ait olan Değirmençay 144 ada, 13 nolu parsel üzerindeki 50m2'lik iş yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İhale (Arttırım) şartnamesi uyarınca ihale yoluyla 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir. Kiraya verilecek olan taşınmaza ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İhale 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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