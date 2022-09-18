Yıl 2022… Köylüler eşek sırtında su taşıyorlar

Şanlıurfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Siverek ilçesine bağlı Çukurca Köyü’nde eşek sırtında 1 kilometre uzaktan su taşıyan hemşerilerinin çilesine tanıklık etti. Tanal, “Yıl 2022 uzay safsatalarının atıldığı günlerde benim hemşerim bir damla içme suyunu eşek sırtında taşıyor” dedi.

Ahmet KAYA

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CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve parti yönetimi ile sürdürdüğü gezisinin Siverek durağında Çukurca Köyü'ne gitti. Burada insanların kendi kuyu sularını kirlilik nedeniyle kullanamadıkları için yaklaşık bir kilometre uzaktan eşek sırtında su taşıyan vatandaşlarla sohbet eden Tanal, kendisi de taşımaya eşlik etti.

AKP İKTİDARI MASAL ANLATIYOR

Tanal'a dertlerini anlatan köylüler su çilelerinin bitirilmesini istediği CHP Milletvekili Tanal şunları söyledi:

“Çukurca köylülerimiz eşek ve katırların sırtında su taşıyarak evlerine su götürmek için mücadele ediyor. 21'inci yüz yılın Türkiye'sinde Siverek Çukurca'da su yok. Köylülere tankerlerle su satılıyor.

Halk aldıkları suları kuyulara boşaltarak korumaya çalışıyor. Kuyuda hayvan ölüsü, toprak, toz kirden geçilmiyor.

Bu yüzden de çocuklarımız hasta oluyor. Uçuyoruz, havalanıyoruz masalları anlatan AKP iktidarı temsilcilerini eşek sırtında kirli su taşınan Siverek'in köylülerine davet ediyoruz. Birileri de çıkmış uzay safsatası yapıyor.”

EVLERİ SU ALTINDA

Çukurca Köyü’nde insanlar bir damla içecek su için yaklaşık bir kilometre eşek sırtında su taşırken, Suruç ilçesine bağlı Yazı Köyü'nü de ise vatandaşlar Tanal ve beraberindekilere evlerini su basmasından şikayet etti.

Su tahliye sistemi olmadığı için 3 yıldır evleri, tarım alanları ve yolları su altında kalan vatandaşlar Milletvekili Tanal’a, çadırda banyo yapmak zorunda kaldıklarını üç yıldır bir türlü sorunlarının çözülmediğini dile getirdiler.

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