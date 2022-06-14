Yine aynı numara! 67 milyon TL dolandırıp benzinlik almışlar

Hakim-savcı-polis numarasıyla iki kişiden 67 milyon TL çarpan çetenin 15 lüks araç, benzin istasyonu, kadın kuaförü aldığı ortaya çıktı.

Habip ATAM

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İstanbul’da telefonla aradıkları kişilere kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, N.K (52) ile C.A (40) isimli şahısları kandırdı.

Mağdurlardan N.K. (52) isimli şahsın dolandırıcılara altı aylık sürede 50 milyon lira, C.A. (40) isimli şahsın ise bir aylık sürede 1 milyon dolar kaptırdığı belirlendi.

MERKEZ BANKASI’NA YATIRACAĞIZ

Şahısların “Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız, kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin, Merkez Bankası’na yatıracağız, sonra size iade edeceğiz” söylemlerini kullandıkları ortaya çıktı.

15 LÜKS ARAÇ, KADIN KUAFÖRÜ

Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 43 şüpheli şahsın iki olaya da karıştıkları belirlendi. Dolandırıcıların suçtan elde ettikleri ve Şanlıurfa’da belirlenen 15 lüks araç, 8 milyon lira değerinde konut, benzin istasyonu, kadın kuaförü, 20 taşınmaz tapusu elde ettikleri tespit edildi.

Çalışmaların devamında şahısların yakalanmasına yönelik Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 36 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul’a getirileceği öğrenildi.