Yoldan geçen Kuran kursu hocası silahlı kavga kurbanı
İstanbul Kağıthane'de iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında yoldan geçen 25 yaşındaki Kuran kursu hocası Ramazan Arslan hayatını kaybetti.
Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi’nde gece saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada taraflar birbirine ateş ederken, bu sırada yoldan geçen Ramazan Arslan (25) vurularak yaralandı.
Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Arslan hayatını kaybetti.
Ramazan Arslan’ın cadde üzerindeki bir işletmeden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüdüğü öğrenildi. (DHA)