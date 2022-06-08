Yüksek kazanç vadiyle dolandırıcılara 10 milyon TL kaptırdı

İstanbul'da bir işadamı, kendilerini kuyumcu olarak tanıtan ve yüksek kazanç vadeden iki zanlıya 10 milyon TL üzerinde para kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan işadamı polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kuyumculuk sistemi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen ‘Saadet Zinciri' benzeri vurgun, İstanbul'da yaşandı. İşadamı S.Ö., bir tanıdığı vasıtasıyla tanıştığı altın danışmanı S.S. adlı kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek 30 Mayıs'ta polise başvurdu.

İddiaya göre S.S. isimli şahsın kendisini Kadıköy'de faaliyet gösteren bir kuyumculuk firması çalışanı olarak tanıttığı, kurmuş olduğu kuyumculuk sistemi üzerinden para kazandığını, sisteme girenlerin de kendisi gibi kazanç sağlayabileceğini söyleyerek işadamı S.Ö.‘den şirket hesabına farklı zamanlarda para istedi.

İşadamı da S.S.’ye inanarak ilk olarak şahsi hesabına 97 bin 213 lira yatırdı. Devamında ise S.S.'nin bağlı bulunduğu kuyumculuk şirketinin hesabına toplam 10 milyon 252 bin 502 lira daha para transferi gerçekleştirdi.

“KAPIDAKİ KALABALIĞI GÖRÜNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI”

S.S.'nin, işadamına yüzde 20 ve yüzde 30 gibi değişen oranlarda kazanç vadederek sürekli olarak yatırıma teşvik ettiği anlaşıldı. İddiaya göre iş adamına yatırdığı para karşılığında değerli olduğu söylenen zümrüt, safir, mozanit, kristal ve pırlantaya benzer birçok taş verildi.

İlerleyen günlerde durumdan şüphelenen işadamı sözde şirketin Kadıköy Bağdat Caddesindeki şubesine gitti. Kapı önünde 150-200 kişilik bir kalabalığın toplandığını gören adam, kendisinin de dolandırıldığını anladı.

SUÇLAMALARI REDDEDİP, ŞİKAYETÇİ OLDULAR

‘Saadet zincirleri' benzer yapılanmayla ilgili başlatılan soruşturmada, sistem üzerinden kişilerin birikimlerini toplayıp milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan S.S. ve ortak hareket ettikleri öne sürülen K.E. adlı yabancı uyruklu bir kişi, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlaması ile Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mayıs'ta gözaltına alındı.

Göktürk Polis Merkezi’ne götürülerek ifadesi alınan S.S. ve K.E., haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

Herhangi bir usulsüzlük ya da dolandırıcılık olayına başvurmadıklarını ileri süren her iki şüpheli, hakaret ve tehdit edildiklerini gerekçe göstererek karşı taraftan şikayetçi oldu.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen her iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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