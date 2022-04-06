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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Meriç ilçesindeki 1inci derece askeri yasak bölgede kontrolde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.’nin yapılan incelemelerinde FETÖ şüphelileri oldukları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., O.T., T.D. ve A.D. tutuklandı, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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