14 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında yurt dışı yasağı kararı

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yılbaşı gecesi düzenlenen partide o dönem 14 yaşında olan J.F.K. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan iş insanının torunu C.A.K. (17) ve T.K.S. (15) hakim karşısına çıktı.

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Olay, geçen yılbaşı gecesi Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen gençler, yılbaşı partisi için bir villada toplandı.

Villada bulunanlar arasında iş insanı Can Kıraç’ın torunu C.A.K. ve İstanbullu iş insanının torunu olan T.K.S. de yer aldı. İddiaya göre, Almanya’dan ailesiyle Çeşme’ye tatile gelen 14 yaşındaki J.F.K. 15 yaşındaki T.K.S. tarafından cinsel tacize, C.A.K. tarafından ise cinsel istismara uğradı.

Gece saat 02.00 sıralarında J.F.K., babası E.K. tarafından partinin yapıldığı villadan alınıp eve götürüldü.

ANNESİ HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Eve gelen J.F.K. alkolün de etkisiyle kusarken, iddiaya göre kızının hareketlerinden şüphelenen anne C.K., kızıyla konuşup, istismarı öğrendi. Baba E.K. polise giderek şikayetçi oldu. J.F.K.’nin 1 Ocak’ta saat 14.30’dan 17.30’a kadar Çocuk İzlem Merkezi’nde verdiği ifadenin ardından T.K.S. ve C.A.K. hakkında gözaltı kararı verildi. T.K.S. polis ekiplerince Çeşme’de yakalandı. Çocuk İzlem Merkezi’nde ifade veren T.K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AMERİKA’YA GİTMİŞ

İstanbul’a gittiği belirlenen C.A.K.’nin yakalanması için Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün saat 18.00 sıralarında İstanbul’a yazı yazıldı. Adrese giden ekiplere C.A.K.’nin sinemada olduğu söylenirken, telefonlarının da kapalı olduğu tespit edildi. C.A.K.’ye ulaşamayan ekipler, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen yurt dışına çıkış yasağı bulunmayan C.A.K.’nin, 2 Ocak’ta sabahın erken saatlerinde İstanbul Havaalanı’ndan Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiğini belirledi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, J.F.K.’nin yılbaşı partisinde T.K.S’nin yanına gidip sohbet ettikleri sırada kendisine sürekli içki verdiğini söylediği belirtildi. J.F.K., tuvalete gitmek için içeri gittiği sırada T.K.S.’nin elinden tutup ısrarla bir odaya soktuğunu, kapıyı kilitleyip, istismar ettiğini ardından da kondom almak için odadan çıktığını söylediği belirtildi. Odadan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla sohbet ederken adını bilmediği ancak daha sonra C.A.K. olduğu belirlenen başka biri tarafından odaya çekilip, burada istismara uğradığını ve karşısındaki kişi güçlü olduğu için engel olamadığını söylediği de iddianamede yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

T.K.S.’nin savcılık ifadesinde J.F.K. ile o akşam tanıştığını söylediği, samimiyetin ilerlemesinin ardından J.F.K.’nin kendisini tahrik ettiğini söylediği belirtildi.

T.K.S. ifadesinde odaya girdikten sonra kapıyı J.F.K.’nin kilitlediğini ve burada karşılıklı istekleri doğrultusunda yakınlaştıklarını söylediği belirtildi. T.K.S., C.A.K.’yi tanımadığını, J.F.K.’nin de kendisiyle akran olduğunu düşündüğünü söylediği iddianamede yer aldı. Savcı, T.K.S. ile J.F.K’nin partide yakınlaştıktan sonra odaya girdiklerini, T.K.S.’nin burada zorla istismarda bulunduğunu belirtti.

Olayın devamında C.A.K.’nin mağdur çocuğu odaya çektiği ve istismarda bulunduğu kaydedildi. Mağdurun, T.K.S. ve C.A.K. ile daha önceden tanışmamış olması sebebiyle taraflar arasında herhangi bir husumetin bulunulmadığı da iddianamede vurgulandı.

Olay günü J.F.K.’nin 14 yaşında, T.K.S.’nin 15 yaşında, C.A.K.’nin ise 17 yaşında olduğu belirtildi. Savcı, C.A.K. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma’, T.K.S.’nin ise ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. İddianame İzmir 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

TÜRKİYE’YE DÖNER DÖNMEZ İFADE VERDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan C.A.K., duruşma günü olan 20 Aralık’tan 1 gün önce Türkiye’ye döndü. Yakalama kararı nedeniyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan C.A.K., SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Suçlamaları reddeden C.A.K., “J.F.K. ile kısa süre sohbet ettik. Bana 15 yaşında olduğunu söyledi. Yeni yıla girerken herkesle birlikte ona da iyi dileklerde bulunup birbirimizi kutlamışızdır. Ancak cinsel duyguların hazzı amacıyla kesinlikle onu öpmedim. Yurt dışına kaçmadım. Zaten Amerika’da okumaktayım. Amerika’ya gittikten sonra bu iddialarla karşılaştım. Şimdiye kadar gelmememin sebebi okulumun yaz okulu ve birçok programına dahil olup ayrıca oradaki sınavlara girdiğim içindir. Üzerimde haberlerin de getirdiği çok büyük psikolojik stres vardı. Bu iftira nedeniyle sosyal çevrem, kariyerim, okul yaşamım mahvoldu. Çok üzgünüm” dedi.

C.A.K. İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savunması alındığı için C.A.K. hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. T.K.S. ve C.A.K., geçen salı 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada söz verilen T.K.S. istismarda bulunmadığını ve karşılıklı bir rızayla yakınlaştıklarını savundu. C.A.K. de ifadesini tekrarladı.

Duruşmada söz alan J.F.K.’nin babası E.K. de T.K.S. ve C.A.K. hakkında şikayetini yineledi. Duruşmada iddia makamı, kaçma şüphesi bulunduğu için C.A.K.’nin tutuklanması yönünde ara mütalaa verdi. Mütalaanın ardından hakim dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, T.K.S. ve C.A.K.’nin yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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