15 metrelik tekneden 111 göçmen çıktı
Muğla’nın Milas ilçesi kıyılarından Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 15 metrelik yelkenli teknede 111 göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Köyü yakınlarından bindikleri 15 metrelik yelkenli tekne ile İtalya'ya gitmeye çalışan 111 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren sahil güvenlik ekiplerinin Güllük Körfezi'nde yaptığı operasyonda yelkenli teknedeki göçmenlerle birlikte 2 organizatörde yakalanarak gözaltına alındı.
Göçmenlerin ifadelerinin alındıktan sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri ifadeleri devam eden iki organizatörün ise Milas Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.