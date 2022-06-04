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2 bin dönüm ekili arazi kül oldu

Manisa’da Anadolu'nun Piramitleri olarak bilinen Bintepeler mevkiinde çıkan arazi yangınında 2 bin dönüm ekili alan küle döndü. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme uçağı da müdahale etti.

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2 bin dönüm ekili arazi kül oldu

Salihli-Gölmarmara yolu Bintepeler mevkii Belen kavşağı karşısındaki ekin tarlasında saat 17.00 sıralarında çıkan yangına, 4 itfaiye aracı, 2 arazöz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ile müdahale edildi.

Yaklaşık 2 bin dönüm ekin ekili arazi küle dönerken, yangın tamamen söndürüldü. İHA

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