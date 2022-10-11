2 ilde 2 kişi ceviz toplarken ağaçtan düşerek öldü

Niğde'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kemal Şahbaz, hayatını kaybetti. Bingöl'ün Genç ilçesinde de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Abdullah Çetin yaşamını yitirdi.

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Niğde’deki olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Eynelli köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak ağaca çıkan 4 çocuk babası Kemal Şahbaz, dengesini kaybedip, düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şahbaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

BİNGÖL’DE DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bingöl’deki olay ise Genç ilçesi Balgöze köyünde yaşandı. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Abdullah Çetin dengesini kaybederek düştü.

Yakınları tarafından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin’in cansız bedeni otopsi morga götürüldü. DHA

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