2 kız çocuğuna cinsel istismarda 8 tutuklama

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 13 ile 14 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pertek’te 14 yaşındaki kız çocuğu, okulunun yakınlarındaki tenha bölgede 2 kişinin cinsel istismarına uğradığını ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Mağdur çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ifadeleri doğrultusunda 13 yaşında kız çocuğunun daha cinsel istismara uğradığını tespit etti.

4 OLAN GÖZALTI SAYISI 8’E YÜKSELDİ

Çocuklar, Pertek Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İzleme Merkezi’ne sevk edildi. Kız çocuklarının buradaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 4 şüphelinin sorgusuyla 2 kız çocuğuna 4 kişinin daha cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltı sayısı, 8’e yükseldi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi bulunmasından dolayı tutuklandı. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı da getirildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Öğretmene, öğrencisine istismardan 6 yıl 8 ay hapis