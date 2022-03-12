24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı

Kar fırtınası ve buzlanma nedeniyle 24 saattir ağır tonajlı araçlara kapalı olan Karaman-Mersin Karayolunun Sertavul Geçidi öğle saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Karaman Belediyesi ise yolun açılmasını bekleyen tır sürücülerine kumanya ve meyve suyu dağıttı.

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Karaman'da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tip hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar fırtınası nedeniyle kapalı olan Karaman-Konya yolunun dün öğle saatlerinde açılmasının ardından bugün de Karaman-Mersin yolu ağır tonajlı araçlara yeniden açıldı.

Bekleme yapan TIR’lar Karaman çıkışında uzun kuyruk oluşturdu. Araçlarında bekleyen tır şoförleri, yolun kar fırtınası nedeniyle kapalı olduğunu ve 24 saattir burada beklediklerini söyledi.

Çanakkale'den aldıkları demirleri Mersin'de yapımı devam eden nükleer santrale götürdüklerini ifade eden sürücüler, 4 gündür yollarda olduklarını belirttiler. Karaman Belediyesi de yolun kapalı olması nedeniyle bekleyen sürücülere kumanya ve meyve suyu dağıttı.

PEŞ PEŞE YOLA ÇIKTILAR

Karayolları ekiplerinin yolu açtığı bilgisinin gelmesi üzerine polis ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin verdi. TIR’lar bekleme yaptıkları alandan peş peşe yollarına devam etti.

ANTALYA-KONYA YOLU DA AÇILDI

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan ve gece saatlerinde kapanan Antalya-Konya karayolu, kar yağışının etkisini yitirmesiyle tüm araç trafiğine açıldı.

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde gece saatlerinde yağan kar ve etkili tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşmüş, karayolu gece saat 01.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatılmıştı. Karayolları ekipleri, Alacabel ve Akseki ekipleri, trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdürdü.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise gece saatlerinde tüm araç sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Alacabel'de sabah saatlerinde kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesiyle birlikte ekiplerin yoğun çalışması sonucu Akseki-Seydişehir karayolu tamamen tüm araç trafiğine açıldı. Ekipler, yolda şerit genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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