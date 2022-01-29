40 göçmen son anda kurtarıldı

Midilli Adası’nda yaklaşık 7 bin 500 göçmenin bulunduğu Karatepe Göçmen Kampı'nda gece yarısı yangın çıktı. 40 kişinin kaldığı koğuşta çıkan yangında uyumakta olan göçmenler son anda tahliye edildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Midilli Adası'nda yaklaşık 7 bin 500 göçmenin bulunduğu kampta 40 kişinin kaldığı bir koğuşta gece yarısı elektrikli ısıtıcının kabloları eritmesi sonucu yangın çıktı. Yangın anında uyumakta olan göçmenler diğer göçmenlerin ve kamp görevlilerinin yardımı ile son anda koğuştan çıkarılarak güvenli bölgeye gönderildi.

CAN KAYBI YOK

Midilli Belediyesi itfaiye ekiplerini müdahale ettiği yangın iki saatte güçlüklü kontrol altına alınabildi, alevlerin diğer koğuşlara sıçraması son anda önlendi. Yangın anında can kaybının olmadığı alevlere müdahale eden üç göçmenin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.