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50 milyon TL’lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli adliyede

Kayseri merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.

Yayınlanma: 11:57 - 31 Mart 2022 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 28 Mart’ta bazı kişilerin sigara ve cinsel içerikli ilaç kaçakçılığı yaptıklarını belirledi. Harekete geçen ekipler Kayseri, Adana, Konya, Ağrı ve Mardin’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Baskınlarda 26 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri, ev ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makineleri, sahte bandrol ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i serbest bırakıldı, 18’i de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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