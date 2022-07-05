Akıntıya kapılan Batuhan’ın cansız bedenini balık tutan çocuklar buldu
Adana'da sulama kanalında balık tutan çocuklar, 2 gün önce akıntıya kapılan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Batuhan Kılıç'ın (15) cansız bedenini buldu. Kılıç'ın cesedi, su altı polisleri tarafından kıyıya çıkarıldı.
Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde çocuklar, balık tutmak için suyu kesilen kanala girdi. Sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çocuklar, çevredekilerden yardım istedi.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sulama kanalına giren su altı polisi, erkeğe ait cesedi kıyıya çıkardı.
İlk incelemede cesedin, geçen pazar günü ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Batuhan Kılıça ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada Kılıçın, serinlemek için Aydınlar Mahallesinde sulama kanalına girdiği ve akıntıya kapılarak kaybolduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıçın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)