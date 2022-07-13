AKP’li belediye başkanının yakınları, vatandaşı eşinin yanında darp etti

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime Beldesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Levent Çevik’in kardeşleri ve yeğenleri hafif maddi hasarlı kaza yaptıkları Yakup Solak isimli vatandaşı eşinin yanında darp etti. Solak’ın eşi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Müslüm EVCİ

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Aksaray'ın Kızılkaya köyü yolunda seyir halinde olan Yakup Solak idaresindeki araca başka bir araç hafif şekilde çarptı.

İddiaya göre; Yakup Solak isimli sürücü otomobiline çarpan aracı takip ederek tutanak tutulmasını istedi. Bunun üzerine karşı araçtaki araç sürücüsü el işaretleriyle Yakup Solak'ı Selime Beldesine gelmesini ve orada tutanak tutaklarını söyledi.

Bunun üzerine Yakup Solak, eşi ile birlikte Selime Beldesine gitti. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı taraflar arasında kavga çıktı. İddialara göre Selime Belediyesi AKP'li Belediye Başkanı Levent Çevik'in kardeşi Metin Çevik ile yeğeni Mahmut Kavlak ve Belediye Başkanının yakınları Yakup Solak'ı darp etmeye başladı.

O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYIT ALTINA ALDI

Çıkan arbede sonucunda Yakup Solak isimli vatandaş yaralanırken, otomobilde bulunan eşi ise bir yandan jandarmadan yardım istedi, bir yandan da olup bitenleri cep telefonu ile görüntüledi.

ZAFER PARTİSİ’NDEN ZİYARET

Olayın ardından Zafer Partisi Aksaray İl Başkanı Resul Karaüzüm ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Mutlu, ile darp edilen Yakup Solak'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

“ARABAMIN KAPISINI AÇIP BENİ DÖVDÜLER”

Ziyaret sırasında yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yakup Solak, şunları söyledi:

*Ben eşimle birlikte abimin yanına Kızılkaya Köyüne gidiyorduk. Demirci Köyü sapağından inerken dönmem gerekiyordu. Döneceğim sırada arkamda bir transit araç gördüm, sonra sağa geçtim adamın önünde fren atmak zorunda kaldım çünkü çarpışacaktık.

*Ben fren attığımda arkadaş hazmedemedi herhalde onu da yavaşlatmış mı olduk bilmiyorum ama tampon tampona çok yakındık hal böyle olunca ben biraz sağa kaçtım. Sağa kaçınca ben bu arkadaş tekrar sağ aynama ve çamurluğuma vurdu geçti ve vurduktan sonra beni şarampole sürükledi bu arkadaş. Ben arkadaşa ‘dur' diye işaret yaptım ‘tutanağımızı tutalım' demek istedim.

*‘Bizi takip edin' dedi, bizde tutanak tutulacak sandık. Bunları takip edene kadar zaten 112 ile irtibattaydık. Biz Selime'ye gittikten sonra konuşmaya çalışmak için kapımı açan iki üç kişi dışarı çekti. Karşı yönden gelen arabanın içinden 2-3 kişi koşarak bana tekme attı. Göğsümü tekmelediler sonra beni harman yerine çektiler, tarlaya. Orada da dövmeye başladılar beni.

“BELEDİYE BAŞKANI DA BOĞAZIMI SIKTI”

Darp edildiği sırada AKP'li Selime Belde Başkanı Levent Çevik'in olay yerine geldiğini ve onun da boğazını sıktığını iddia eden eden Solak, şöyle konuştu:

*Ben darp edilirken kendisini başkan diye tanıtan bir şahıs geldi. Sonradan tanıtım ben başkanı. Başkan da benim boğazımı sıktı üstümü başımı hırpalamaya başladı ‘ben buranın başkanıyım' dedi. ‘Benim yeğenlerim olur bunlar' diyor bana ben de ‘Başkansan bunların önüne geç bir önce kalabalığı bir dağıt kavgayı sona erdir' dedim.

*Başkanın kardeşi olduğunu öğrendiğim Tekin isimli şahıs o darp etmeye başladı ismini bilmediğim ama videoda çıkan bir çok insan beni darp etti. Başkana diyorum ki ‘başkanım arabayı yeni aldım değer kaybı oldu' diyorum bana diyor ki ‘Arabanı bilmem ne yaparım sabah sıfırını alırız sen beni tanıyor musun' diyor.

*Bu arada abim geldi abim başımdan kan akarken beni gördü her abinin yapacağı gibi koştu ayırt etmeye çalıştı bu kez abimin üzerine çullandılar. Eşim ve ben çok korktuk, psikolojimiz allak bullak. 5-6 saat ifade verdik bir türlü ifademiz bitmedi sürekli araya bir şey koydular. Mağdur olduk. Bu şahıslarla bir tanışıklığımız yok yolda giden insanlar.

“KOLLUK KUVVETLERİNE YAPTIĞINIZ BASKIYI BİLİYORUM”

Ziyarette konuşan Zafer Partisi İl Başkanı Resul Karaüzüm ise Yakup Solak'ın hukuki olarak yanında olacaklarını söyledi.

AKP'li Belediye Başkanı Levent Çevik'e seslenen Karaüzüm “Sayın Başkan, sizi de yaptıklarınızı da kolluk kuvvetlerine yaptığınız baskıyı da biliyorum. Bunun için hukuki mücadeleyi vereceğiz. Bunun için baro ile de görüşeceğiz ifade alınırken bir hata yapılmış mıdır? Kesin ifadelerde gerçekliği yansıtıp yansıtmama durumu var mıdır bunlara bakacağız. Savcılık nezdinde girişimlerde bulunacağız. Mağdur olan her vatandaşımızın yanındayız hukuki olarak da yanında olacağız. Bu davayı da avukatlık olarak Zafer Partisi il yönetimi olarak üstleneceğiz. Yakup'a geçmiş olsun diyorum ailesini geçmiş olsun diyorum biz onların yanındayız” dedi.

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