Ambulansa kafa attı
Mersin'de yakınlarını hastaneye götürmek için gelen ambulansa zarar veren ve daha sonra araca kafa atan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Sağlıkçıların şikayetçi olduğu şahıs gözaltına alındı.
Akdeniz ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla bağlı Mahmudiye Mahallesi’ne gitti.
Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, küfür de etti.
Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca ‘beyaz kod’ verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
Ambulansın penceresine kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi. (DHA)