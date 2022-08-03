Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi
İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen B.A. (24), annesi ve kız kardeşini içeri kilitledikten sonra evi ateşe verdi. Anne-kızı komşuları kapıyı kırıp kurtarırken, B.A. gözaltına alındı.
Zeybek Mahallesi’ndeki bir müstakil evde yaşayan uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen B.A. ile annesi Ç.A. arasında tartışma çıktı. B.A.’nın uyuşturucu kullanması nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.
B.A., annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A.’yı içeri kilitleyip, evi ateşe verdi. Ç.A. KADES uygulamasını kullanarak yardım isteyince, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kapıyı kıran komşuları anne-kızı kurtardı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, polis, şüpheli B.A.yı gözaltına aldı. (DHA)