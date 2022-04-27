Antalya’da tur minibüsü alev alev yandı

Antalya’dan Alanya’ya turist almaya giden tur minibüsü, D-400 karayolunda hareket halindeyken alev alev yandı, sürücüsü araçtan atlayıp canını zor kurtardı.

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Antalya'dan Alanya ilçesine turist transferi için gitmekte olan Tahir Çapur'un kullandığı tur minibüsü, Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonu önünde motor bölümünden başlayan yangın sonucunda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aracın hareket halindeyken yanmaya başlamasıyla birlikte aracı akaryakıt istasyonunun yakın kısmında yolun sağına çeken araç sürücüsü, araçtan atlayıp uzaklaşarak canının kurtarırken, yangın sırasında sık sık patlamalar meydana geldi.

Araç sürücüsü paniğe kapılıp akaryakıt istasyonuna girmeyerek büyük bir facianın önüne geçerken, yanan araç Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Araca yakıt kaçağı olması nedeniyle Aksu'da sanayiye giderek enjeksiyon değiştirdiğini belirten minibüs şoförü Tahir Çapur “Buraya kadar herhangi bir sorun olmadı. Tam petrolün önüne geldiğimde araçtan alevler çıkmaya başladı. Bende yolun sağına çekip araçtan atladım ve uzaklaşarak canımı kurtardım” diye konuştu. (İHA)

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