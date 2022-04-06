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Avcılar’da araçların üzerine çıkarak evlere giriyordu; 12 cep telefonu ve 8 bin 400 TL çaldı

Avcılar'da 5 evden 12 cep telefonu, tablet ve 8 bin 400 TL para çaldığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Yayınlanma: 15:27 - 06 Nisan 2022 Güncellenme:
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Avcılar’da farklı tarihlerde 5 ayrı evden, 12 cep telefonu, tablet ve 8 bin 400 TL’nin çalındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı inceleme başlatırken güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucu görüntülerde genellikle park halindeki araçların üzerine çıkarak binalara daha kolay tırmanan şüphelinin eşkâl bilgileri tespit edildi.

Yabancı uyruklu A.M. Avcılar  Yeşilkent Mahallesinde yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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