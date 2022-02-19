Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca devlet hastanesinde tedavi edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzuya, veteriner hekim bulunamayınca devlet hastanesi acil servisinde müdahale edildi. Röntgen çekilip ayağı alçıya alınan kuzu, sahibine teslim edildi.

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Beyazsu köyünde ayağı kırılan kuzusunun tedavisi için ilçede veteriner bulamayan sahibi, hayvanı Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.

Sağlık ekipleri, çekilen röntgen filminde sağ arka ayağı kırık olduğu tespit edilen kuzuya müdahale etti. Ayağı alçıya alınan kuzu, tedavisinin ardından sahibine teslim edildi. Sağlık çalışanları da acil serviste kuzu ile selfie çekti.

Rize Valisi Kemal Çeber, sağlık ekibinin hastanede kuzuya müdahale ettiği görüntüleri, “Cefakar ve sevgi dolu sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” notuyla paylaştı.

‘BU ŞİRİNLİKLE GÖRÜNCE KİMSE GERİ ÇEVİRMEDİ’

Ayağı kırılan kuzusunu, veteriner hekim bulunamayınca devlet hastanesinin acil servisine götürdüğünü ifade eden 59 yaşındaki Ahmet Enisoğlu, o anları anlattı.

‘Tarçın’ adını verdiği kuzusunun ayağının kırıldığını fark ettiğini söyleyen Enisoğlu, “Bu sabah ahıra indik, kuzunun ayağını basamadığını gördük. Ayağı kırılmıştı. Hafta sonu ve çok erken saat olduğu için veterinerin açmayacağını düşünerek kuzuyu aldığım gibi hastaneye götürdüm. Sağ olsunlar, hemen ilgilendiler. Röntgenini çektiler, alçısını yaptılar. Bu şirinlikle kuzuyu görünce de kimse geri çevirmedi. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi. DHA

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