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Baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren Ozan Alanur (21) ile arkadaşı Mahmut Çelik (22) boğuldu. 

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Baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu

Suyatağı köyü Kale mezrasında kayısı kasalarını yıkayan Ozan Alanur ile Malatya’dan gelen arkadaşı Mahmut Çelik, serinlemek için Karakaya Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 2 arkadaş, gözden kayboldu.

Durumu fark edenler, suya atlayarak 2 kişiyi kurtarmaya çalıştı. Suya girenler, Alanur ile Çelik’i kıyıya çıkardı ancak yapılan kontrolde 2 arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbarla gelen ekiplerin incelemenin ardından 2 arkadaşın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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