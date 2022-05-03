Bayram günü korkutan kaza, duble yolda can pazarı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde duble yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, Kaynarca-Adapazarı D020 duble yolu Kaynarca ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki otomobil ile F.A. idaresindeki arabaya kavşakta çarpıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Toplam 9 kişinin yaralandığı kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar ise bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Adeta can pazarının yaşandığı duble yolda yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)