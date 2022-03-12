Bitlis’te öğretmenevi bahçesine çığ düştü

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan araçların üzerine çığ düştü, 7 araç hasar gördü.

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Kar yağışının 4 gündür aralıklarla devam ettiği Bitlis’te kar yüksekliği kent merkezinde 1 metreyi aştı. Hüsrevpaşa Mahallesi’nde gece yarısı sıralarında dağın yamacında bulunan Bitlis öğretmenevi bahçesine çığ düştü.

O sırada öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan 7 araç, çığın altında kalarak hasar gördü. Büyük bir gürültüyle gelen çığın sesine uyanan araç sahipleri, kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen Bitlis Belediyesi’ne ait 2 iş makinesi ve AFAD ekipleri, araçları çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak ikinci bir çığ ihtimaline karşı çalışmalara ara verildi. Çalışmalar gündüz saatlerinde tekrar başlayacak.

Kar altındaki aracını çıkarmaya çalışan Fatih Kozan, “Çığ düştü. Kalktık baktık araçlara park ettiğimiz yerden diğer tarafa gelip başka araçları sıkıştırmış. Arkadaşlar sağ olsunlar yardım ediyorlar. AFAD buradaydı. Şu an gerçekten zor durumdayız. Öğretmenevinde kalan arkadaşlar gelmişler yardım ediyorlar. Ama bireysel bir şekilde çalışmayla çıkarılacak gibi değil. Büyük bir çığ yaşadık. Hasar da büyük. İnşallah ikinci bir çığ yaşamayız. Çünkü öyle bir durum söz konusuymuş. Bizler de bir an evvel buradan uzaklaşmaya bakacağız. Tetikteyiz bekliyoruz. Araçlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz” dedi. (DHA)

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