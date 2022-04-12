Bodrum açıklarında sürüklenen Türk gemisi Kilimli Adası’na çekildi

İskenderun'dan İzmit'e kuru yük götüren Zeynep Kıran isimli gemi, Bodrum açıklarında mekanik arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yunanistan sahil güvenliğinin müdahale ettiği olayda gemi Kilimli (Kalimnos) Adası yakınlarına çekildi.

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İskenderun'dan İzmit Limanı'na kuru yük götüren 181 metre uzunluğunda 26 metre genişliğindeki Türk bayraklı Zeynep Kıran isimli 29 bin 330 tonluk kuru yük gemisi Bodrum'a 6 mil uzaklıktaki uluslararası sularda mekanik ve dümen arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Gemi personeli Kilimli Adası (Kalimnos) Liman Başkanlığı ve Ortak Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım istedi. Demir yüklü olan gemide 21 personelin bulunduğu ve römorkörler aracılığı ile ada yakınlarına çekildiği belirtildi.

Kilimli Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Zeynep Kıran isimli geminin hasarın onarılması ve denize elverişlilik belgesinin onaylanmasına kadar bölgeden ayrılmasına izin verilmedi ve bölgede herhangi bir deniz kirliliğinin gözlenmediği belirtildi.

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