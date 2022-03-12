Bodrum’dan Ukrayna’ya 1 TIR yardım gönderildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve üç haftada toplanan 1 TIR yardım bugün düzenlenen tören ile yola çıkarıldı. Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu “Biz buradayız gönlümüz ülkemizde, elimizden ne geliyorsa Türk dostlarımız ile yapıyoruz. Dileğimiz bir an önce savaşın son bulması “ diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Gönüllüleri, Bodrum Belediyesi, Bodrumlu Ukraynalılar Derneği ve Bodrum Kızılay Şubesi'nin destekleriyle devam eden Ukayna- Rusya savaşında mağdur ailelere ulaştırılmak üzere düzenlenen ve üç hafta süren yardım kampanyasında toplanan 1 TIR'lık yiyecek, hijyen, giysi, çocuk pedleri ve benzeri malzemeler bugün yola çıkarıldı.

SAVAŞ DEĞİL BARIŞ İÇİN BİR OLALIM

‘Savaş Değil Barış İçin bir Olalım’ sloganı ile düzenlenen kampanya için Bodrum Gönüllüleri sözcüsü Taner Akbal, Bodrum Kızılay Şube Başkanı Said Güllüoğlu ve Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu ile Ukraynalı vatandaşlar yüklemeye yardımcı oldu.

BİZ BURADAYIZ KALBİMİZ ÜLKEMİZDE

İrina Demiroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada malzemelerin Ukrayna'nın İstanbul Büyükelçiliği aracılığı ile ülkelerine gönderileceğini belirterek “Biz buradayız gönlümüz ülkemizde, elimizden ne geliyorsa Türk dostlarımız ile yapıyoruz. Düzenlediğimiz kampanyada temin ettiğimiz yardımları yola çıkardık, kampanyayı sürdürüyoruz, dileğimiz bir an önce savaşın son bulması. Destekleri için tüm Bodrumlulara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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