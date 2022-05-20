Boş caddede yolun karşısına geçmek isterken motokurye çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda boş caddede yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motokurye çarptı. Kadının sol bacağının kırılmasına neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Sıraselviler Caddesi’nde dün saat 15.17’de meydana geldi. Caddede yolun karşısına geçen Kübra A. (26), birkaç adım attıktan sonra tekrar geldiği tarafa geçmek istedi. Bu sırada yolun aşağısından gelen bir motokurye, yolun karşısına geçen Kübra A.’ya çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle havalanarak, motosikletin üzerine kapaklandı. Motosiklet bu şekilde birkaç metre ilerledikten sonra yere düştü.

Kazada, kadının sol bacağı dizden kırılırken, kurye Seyfettin Ö. (45) ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Olayı gören vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. Bazı vatandaşlar yüzünden hafif şekilde yaralanan kurye Seyfettin Ö. ile ilgilenirken, bazıları ise ambulans gelene kadar kadının başında bekledi. Yaralı Kübra A., ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. DHA