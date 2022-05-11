C4 ve TNT patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü vaziyette, 13 kilo C4 plastik patlayıcı, 300 gram TNT patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil ele geçirildiği duyuruldu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı istihbaratına dayalı olarak Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında, 9 Mayıs’ta operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda toprağa gömülü vaziyette, 13 kilo C4 plastik patlayıcı, 300 gram TNT patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 13 elektrikli fünye, mekanik fünye, 10 el yapımı patlayıcı (EYP) sistemi, 2 EYP anahtar sistemi, akımölçer, 8 elektronik devre kartı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilenlerin emniyetli şekilde imha edildiği belirtilerek, “Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi. (DHA)

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