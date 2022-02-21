Çalacakları otomobili sokaklarda böyle aramışlar

İstanbul'da hırsızlık için girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarları ile park halindeki otomobilleri çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kontak anahtarı ile sokaklarda dolaşarak çalacakları otomobili arama görüntüleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Güngören, Merkez mahallesi, Kırlangıç sokak üzerinde bulunan H.H.A.’nın evine giren hırsızlar içerde buldukları kontak anahtarı ile park halindeki otomobili çalarak kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis hırsızların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde şüphelilerin kontak anahtarının ait olduğu otomobili bulabilmek için yakın sokaklarda dakikalarca dolaştıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Burak Ö.(20), H.F.(17), Yakup G.(20)’yi kısa süre içinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerden Burak Ö.’nün daha önceden 32 kez, H.F.’nin 13 kez, Yakup G.’nin de 9 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilere 3 ayrı evden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, sahte plaka kullanmak suçlarından işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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