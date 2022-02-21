Abone Ol

Çarpmamak için manevra yaptı, kendi düştü!

Güngören'de motosikletli kurye yolda yürüyen kadına çarpmamak için direksiyonu kırınca düştü. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 12:07 - 21 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, geçen cumartesi öğle saatlerinde Güngören Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını son anda fark etti. Kadına çarpmamak için direksiyonu sağa kıran kurye düştü.

Düşme sesiyle birlikte çevredekiler kuryenin yardımına koştu. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

Can kurtarmaya koşarken canından oldu İlginizi Çekebilir Can kurtarmaya koşarken canından oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster