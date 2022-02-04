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Ceset arama çalışmaları dördüncü gününde

İstanbul Büyükçekmece'de kayıp Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü iddia edilen boş arazide arama çalışmaları devam ediyor.

Yayınlanma: 12:41 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi’nde başlatılan Murat Kartal’ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde.

İş makineleri ile kazı yapan ekipler, su biriken yerlerde vidanjörler ile çalışıyor. Arama yapılan arazinin etrafı ise olay yeri şeridiyle kapatılarak sivil araçların  girmesine izin verilmiyor. (DHA)

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