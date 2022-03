CHP heyetine dert yanan simitçi: Vatandaş her gün fiyat soruyor

Bartın'da CHP heyetine dert yanan simitçi esnaf, "Vatandaş her gün simidin fiyatını soruyor. 2 buçuk lira olduğunu biliyor da ertesi gün zam geldi mi diye soruyor. ‘Korkmayın zam yapmayacağım’ diyorum. ‘Çabuk gelin her an zam gelebilir’ diye espri yapıyorum" şeklinde konuştu.

CHP Ekonomi Masası, Bartın'da ziyaretlerde bulundu. Aralarında CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın da yer aldığı heyet, iş insanı, sanayici, esnaf ve üreticiler ile Bartın ve Türkiye ekonomisini konuştu. Bartın İş Dünyası ve Sivil Toplum Örgütleri Toplantısı’na katılan heyet, daha sonra kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu. CHP heyeti, Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

SİMİTÇİ: VATANDAŞ HER GÜN FİYAT SORUYOR

ÖZTRAK: BARTIN’DA ESNAF DERTLİ

Ziyaretlerin ardından açıklama bulunan Faik Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

“Bartın'da esnaf dertli… Bakkal: Bu seneyi çıkarabilir miyiz, bakıyoruz. Lokantacı: Emekli çalışır mı? Çalışıyoruz geçinmek için. Simitçi: İnsanlar her gün fiyat soruyor. Korkmayın zam gelse de yapmayacağım diyorum. En hazini: Esnaf karanlıkta üşüyerek nasıl battığını seyrediyor.”

