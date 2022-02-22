Çiğköfte almaya geldi, cebinden uyuşturucu düşürdü

Sultangazi'de bir iş yerine giren madde bağımlısı şahıslar, cebindeki uyuşturucu maddeyi yere düşürdü. Uyuşturucu maddeyi yere düşürdükleri o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Sultangazi Cebeci mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen iki kişi çiğköfte almak için girdikleri dükkanda sipariş verdikten sonra kendi aralarında hesabı kimin ödeyeceği konusunda tartışmaya başladı.

Ardından ise, şahıslardan biri cebinden parayı çıkarıp hesabı ödemek için beklerken cebinde bulunan uyuşturucu madde yere düştü. Daha önce kullandıkları maddenin etkisi altında olan şahıslar yere düşen uyuşturucuyu ise fark edemeyip dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra yerde bulunan madde olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede maddeyi düşüren şahısların güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şahısları yakalamak için ise çalışma başlattı. (İHA)

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